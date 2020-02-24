Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da, Gaziantep istikametinden Besni istikametine ilerleyen, Müslüm Güngör idaresindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Sait İlhan idaresindeki 02 DA 929 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep karayolunda çarpıştı.
7 YARALI
Kazada otomobil sürücülerinden Müslüm Güngör, Sait İlhan ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Mücahit Kılıç, Mustafa Sağır, Betül Yıldız ve Hamdi Yıldız yaralandı.
ARAÇLAR PARÇALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla parçalanan araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.