Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı Besni ilçesinde, kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 Demet Akalın: Aleyna ile sıkıntı yok Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı.

3 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarına teslim oldu.

4 Ali Koç, Avrupa basınında manşet oldu Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.

5 Van'daki deprem sonrası, son durum Van'daki 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası depremzedeleri yalnız bırakmayan Bakan Soylu, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın, tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.