Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan kavgada F.D., ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.