taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9875
Euro
7.5691
Altın
1714.36
Borsa
101134.49
Gram Altın
385.094
Bitcoin
53581.57

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan kavgada F.D., ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İlginizi Çekebilir
Beyoğlu'nda bir evin mutfağında yangın çıktı: 3 yaralı
Tüpün alev alması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk
Dört günlük yasağın ardından, toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar, şehrin çoğu noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, silah mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Kayseri'de otomobil kaza yaptı: 1 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya çarpan otomobil, park halinde duran araca ardından da taksi durağına çarparak durabildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2988
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
172
Nur Yerlitaş vefat etti
Nur Yerlitaş vefat etti
241
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
363
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
317
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
340
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
802
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir