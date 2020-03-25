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Adıyaman'da iki hırsız motosiklet çaldı

Suriye uyruklu şahsa ait olan motosikleti çalan hırsızlardan biri, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

DHA | 25.03.2020 - 10:24..
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Muhammed Hassani'ye ait plakasız motosiklet, park halindeyken çalındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Sabah motosikletini bulamayan Hassani, durumyu polise bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Şüphelilerden birinin H.E. olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da iki hırsız motosiklet çaldı ViDEO

HIRSIZLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

H.E., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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