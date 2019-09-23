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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DHA | 23.09.2019 - 23:41..
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Adıyaman'da gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5’inci kilometresinde kaza meydana geldi.

Yakup Konaç yönetimindeki 36 ER 187 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Çalgan yönetimindeki 02 LC 834 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomillerdeki Ömer Konaç, Lütfiye Çalgan ve Hanifi Çalgan yaralandı.

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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