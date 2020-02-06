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Adıyaman'da işçileri taşıyan sersiv kaza yaptı: 15 yaralı

Kahta ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

DHA | 06.02.2020 - 07:36..
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İlçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında, bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin taşındığı Battal Yalçıner yönetimindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Adıyaman'da işçileri taşıyan sersiv kaza yaptı: 15 yaralı

SÜRÜCÜ DAHİL 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile minibüste bulunan işçiler Ercan Arslan, Ekrem Cevheroğlu, Emrah Çavdar, Hasan Karadaş, Kadir Çavuş, Abdullah Öncü, İbrahim Kilinç, Abdulsamet Harmanşah, Ekrem Sayan, Mustafa Ertaş, Zeynel Abidin Yörük, Mahmut Delibaşı, Halit Yıldırım ve Zafer Eringin yaralandı.

Adıyaman'da işçileri taşıyan sersiv kaza yaptı: 15 yaralı

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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