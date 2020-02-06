Adıyaman'da işçileri taşıyan sersiv kaza yaptı: 15 yaralı

1 Depremde ölen oğlundan kalan tek hatıra, kimliği oldu Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralı kurtarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli tarafından enkazda buldukları oğluna ait nüfus cüzdanı verildi.

2 Acun Ilıcalı'nın acı günü Huzurevi Derneği Başkanı ve Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

3 61 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi Kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalbinde 3,5 santimetrelik delik olduğu tespit edilen Mehmet Haşim Ateş, Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

4 Hırsızlar kendi arasında kavga edince polislere yakalandı Adana’da 3 hırsızdan biri çaldıkları motosikleti geri vermek isteyince arkadaşları tarafından dövüldü. Olay yerinde gelen polis ekibi hırsızları gözaltına alırken çok sayıda motosiklet parçası buldu.

5 Yunan askerleri mültecileri döverek Türkiye'ye gönderdi Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri’nden zorla Türkiye’ye gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne’de bir köye sığındı.

6 Vali Yerlikaya uçak kazasına ilişkin basın açıklaması yaptı Sabiha Gökçen Havalimanı'nında bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Yerlikaya olayla ilgili basın açıklaması düzenlemesi.