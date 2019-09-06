Adıyaman’da eski Zey Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan Mahmut Göktaş’a, G.N. idaresindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil çarptı.

KARARSIZ KALINCA OTOMOBİL ÇARPTI

Önce ilerleyen daha sonra yolda birkaç saniye durduktan sonra aniden koşarak yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Göktaş’a ilk müdahale, doktor olan araç sürücüsü G.N. tarafından yapıldı.

Adıyaman'da kararsız kalan yayaya araba çarptı VİDEO







DOKTOR SÜRÜCÜ MÜDAHELE ETTİ

Araç sürücüsü G.N.’nin müdahalelerde bulunduğu Göktaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.