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Adıyaman'da kayıp babanın cesedine ulaşıldı

Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan'ın cesedi, Atatürk Barajı göletinde bulundu. Cesette, bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.

İHA | 09.06.2019 - 16:15..
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Yaklaşık bir ay önce İstanbul’dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu.

ATATÜRK BARAJI GÖLETİNDE BULUNDU

Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı göletinde vatandaşlar tarafından görüldü.

Adıyaman'da kayıp babanın cesedine ulaşıldı

DALGIÇLAR KIYIYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.

Adıyaman'da kayıp babanın cesedine ulaşıldı

BELİNE BAĞLANMIŞ TORBADAN TAŞ ÇIKTI

Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogram ağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi, Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da kayıp babanın cesedine ulaşıldı

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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