Adıyaman'da kek paketinden uyuşturucu madde çıktı

İstanbul'da maskeli 3 kişi güvelik görevlisi darbederek girdikleri bir kuruyemiş deposundan çelik para kasasını çalarak otomobil ile kaçtı.

İstanbul'da 3 hırsız bir dükkandaki çelik kasayı çaldı

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Ankara'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki bir araca, başka bir araçtan silahlı saldırı yapılması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.