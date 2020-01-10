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Adıyaman'da kek paketinden uyuşturucu madde çıktı

Adıyaman’da, polis ekipleri durdurduğu otobüste kek paketine gizlenmiş eroin maddesi ele geçirildi.

İHA | 10.01.2020 - 06:58..
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

KEK PAKETİNE UYUŞTURUCU GİZLEDİ

Burada durdurulan otobüsteki yolcular tek tek kontrol edildi. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç., isimli şahsın üzerinde bulunan kek paketi içerisine gizlenmiş 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kek paketinden uyuşturucu madde çıktı

Adıyaman'da kek paketinden uyuşturucu madde çıktı

Adıyaman'da kek paketinden uyuşturucu madde çıktı

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