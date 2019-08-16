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Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

Kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

DHA | 16.08.2019 - 00:34..
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Adıyaman'da, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde kaza meydana geldi.

Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver  Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

Adıyaman'da kına gecesi hüsran oldu

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