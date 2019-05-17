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Adıyaman'da kız öğrenciler bıçakla kavga etti

İki grup kız öğrenci arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı bıçaklı kavga yaşandı.

İHA | 17.05.2019 - 16:41..
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Adıyaman Kayalık Mahallesi 2488 Sokak içerisinde karşı karşıya gelen 2 grup kız öğrenci arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME, TOKAT VE BIÇAKLI KAVGA

Bıçakların çekildiği, tekme ve tokatların konuştuğu kavga sonrasında olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile birlikte kavga eden kız öğrenciler dağılarak, ara sokaklardan kaçarak gözlerden kayboldu. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri, kavgaya karışan kızların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kız öğrenciler bıçakla kavga etti

Adıyaman'da kız öğrenciler bıçakla kavga etti

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