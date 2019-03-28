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Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

Adıyaman'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.03.2019 - 20:00..
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Kavga, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

1 YARALI 3 GÖZALTI

Tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin İpekçi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İpekçi'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü.

Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

Acil Servis'te tedaviye alınan İpekçi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan Umut A., Mustafa A. ve Ferit A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

Adıyaman'da komşu aileler arasında bıçaklı kavga

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