taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da ineğin telef olması ve sütünden içen 10 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Akdere köyü karantinaya alındı.

DHA | 26.05.2019 - 17:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Akdere köyünde dün inek, telef olurken, sütünden içen, 9'u Suriye uyruklu 10 kişide mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. Bunun üzerine 10 kişi, hastaneye götürülürken, ineğin telef olduğu bilgisi de jandarmaya verildi.

Jandarmanın haber vermesiyle köye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kuduz nedeniyle telef olmuş olabileceği değerlendirilen inekten numune alarak, incelemek üzere Adana'ya gönderdi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Özel kıyafetlerini giyen ekipler, daha sonra köyde bulunan diğer küçükbaşlar ile büyükbaşları aşıladı.

Adana'dan gelecek rapor doğrultusunda hareket edecek ekipler, bu süreye kadar da karantinaya alınmasını kararlaştırdığı köye hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Adıyaman'da kuduz tehlikesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

1120
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

328
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

100
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

343
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

143
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

197
Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

Halk TV’de S-400’lerle kendi uçağımızı vuracağız denildi

431
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir