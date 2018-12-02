Adıyaman'da kurtlar sürüye saldırdı

Çamiçi köyü Şengil mezrasında küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan İbrahim Gürbüz, dağlık alanda sürüyü kaybetti. Aramaları sonuçsuz kalan Gürbüz, köye giderek ailesinden ve köylülerden yardım istedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Köylüler, sürüyü bulduğunda 30 küçükbaş hayvandan 7'sinin kurtların saldırısına uğrayarak telef olduğunu ikisinin ise yaralandığını gördü.

İbrahim Gürbüz, daha önce bu gibi kurt saldırılarının kış ortalarında görüldüğünü fakat bu kadar erken görmediklerini söyledi. Hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Gürbüz, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.