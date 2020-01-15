Adıyaman Hocaömer Mahallesi'nde, lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.

KIZI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya, kızlardan birinin arkadaşları da dahil oldu. Kalabalık kız grubu, kavga ettikleri kızı sokak ortasında defalarca döverken vatandaşları da ayırmamaları için uzaklaştırdı.

AYNI SOKAKTA DEFALARCA SALDIRIYA UĞRADI

Vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kalabalık kız grubu, dövdükleri kızı bıraktı. Kaldırımda kendisine gelmeye çalışan kıza, bu defa grup içerisinde bir başka kız hızla gelerek saldırdı. Aynı sokakta defalarca saldırıya uğrayan kızı, vatandaşlar alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Adıyaman'da liseli kızların kavgası kamerada ViDEO



KAVGA ANI KAMERADA

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kalabalık kız grubu daha sonra sokak ortasında tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kızlarla ilgili çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.









