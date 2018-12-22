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Adıyaman’da madende göçük: 1 ölü

Adıyaman'da demir ve bakır madeninde meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 22.12.2018 - 22:43..
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Adıyaman-Çelikhan karayolunun 30. kilometresinde bulunan Bağlıca köyü mevkiindeki demir ve bakır madeninde, Güral Karadoğan (21) madende olduğu esnada göçük meydana geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer maden işçileri tarafından göçük altından çıkartılan Karadoğan, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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