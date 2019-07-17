Havaların ısınmasıyla çözüm üretmeye çalışan halk çözümü toplu taşıma araçlarına klima takarak buldu.

EV KLİMASINI MÜNİBÜSÜN ARKASINA TAKTIRDI

Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsüne ev tipi klima takıldı.

Esentepe hattında yolcu taşımacılığı yaşan Hüseyin Demir, hem aracın içini serinletmek hem de yakıttan tasarruf etmek için ev tipi klimayı, minibüsünün arka koltuğuna monte etti.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

Elektrik ve elektronik bölümü mezunu Demir, klimanın motorunu da aracının bagaj kısmına yerleştirdi.

Demir'in aracına taktığı ev tipi klima, görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman'da minibüse ev kliması takıldı VİDEO

ÇEVRE SAKİNLERİ BU DURUMDAN MEMNUN

Hüseyin Demir, havaların ısınması üzerine, minibüsüne binenlere daha konforlu yolculuk imkanı sunabilmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Yolculardan Abubekir Koç "Şoför arkadaşımız böyle bir tasarım yapmış, kendisini kutluyorum. Arabanın içi çok serin. İnsan inmek istemiyor. Denk geldiğimizde çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine ev tipi klimayı minibüsüne monte etmeye karar verdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti: "Böylece hem yakıttan tasarruf ederim hem de yolcularım serin serin yolculuk yapar diye düşündüm. Elektrik, elektronik işlerinden de anlıyorum. Klimayı monte ettim, motorunu da kendim tasarladım. Orijinal klima motoru taksaydım maliyeti 5 bin lirayı bulacaktı. Ben de bir akü aldım. Küçük bir motor tasarladım ve bir de dönüştürücü taktım. Bu da 12 voltluk elektriği 220 volta çevirip, klimanın çalışmasını sağlıyor."



Demir, "Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan diğer duraklardan da beni arayıp aynısından kendi araçlarına yapmamı talep ediyorlar." dedi.