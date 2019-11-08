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Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu

Payamlı Köyü'ndeki ormanda bulunan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere otopsi için hastaneye kaldırıldı.

İHA | 08.11.2019 - 14:22..
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

CESET ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Yaklaşık 3 haftalık olduğu tahmin edilen erkek cesedinden etrafa yayılan kokulardan dolayı, köylülerde cesedin yanına yaklaşamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu

AĞACA İPLE ASILI BULUNDU

Ağaca iple asılı olarak bulunan erkek cesedi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset torbasına konuldu. 65-70 Yaşlarında olduğu belirlenen ve çürümeye yüz tutan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Yapılacak olan otopsinin ardından ölen kişinin kimlik tespiti yapılacağı belirtildi.

Konuyla alakalı soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu

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