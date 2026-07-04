Adıyaman'da otobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
Kent merkezinde şehir içi yolcu otobüsünde iki şahıs arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya, yolcular müdahale etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adıyaman merkez İndere bölgesinde, şehir içi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında tartışma çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
ARAÇ İÇİNDE KAVGAYA TUTUŞTULAR
Durum üzerine sürücü, aracı durdurarak tartışan şahısları sakinleştirmek istedi.
Her iki şahıs, bu defa araç içerisinde birbirine saldırdı.
Küçük çocukların korkudan çığlık attığı otobüste, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
OTOBÜSTEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Kavga esnasında kavga eden şahıslardan biri, kapının zorlanarak aniden açılmasıyla otobüsten aşağıya düştü.
Yolcuların da araya girmesi sonrası kavga sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)