Adıyaman'da otobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada

Adıyaman merkez İndere bölgesinde, şehir içi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

ARAÇ İÇİNDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Durum üzerine sürücü, aracı durdurarak tartışan şahısları sakinleştirmek istedi.

Her iki şahıs, bu defa araç içerisinde birbirine saldırdı.

Küçük çocukların korkudan çığlık attığı otobüste, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

OTOBÜSTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Kavga esnasında kavga eden şahıslardan biri, kapının zorlanarak aniden açılmasıyla otobüsten aşağıya düştü.

Yolcuların da araya girmesi sonrası kavga sona erdi.