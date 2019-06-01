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Adıyaman’da otobüste yolcular birbirine girdi

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye halk otobüsüne binen bir kişinin otobüs biniş kartı olay oldu.

İHA | 01.06.2019 - 13:50..
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Yolculardan biri kartı olmadığını söyleyerek sürücüden kart basmasını istedi. Sürücü başka bir yolcudan kart almasını istedi.

Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü, ortalık karıştı.

KART YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI, YUMRUKLAR KONUŞTU

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye halk otobüsünde yaşanan olayın devamında, diğer yolculardan bir kişi sürücünün haklı olduğunu söyleyince, bu kez şahıs o yolcuyla tartıştı. Sözlü tartışma büyüyünce araya diğer yolcular girdi. Tartışan iki yolcunun sözlü tartışması yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Adıyaman’da otobüste yolcular birbirine girdi

POLİSİ ARAMA DİYE TEHDİT ETTİ

Otobüs içerisinde bulunan çocukların korkulu gözlerle izlediği kavgadan anne çocuklarını uzaklaştırdı. Diğer yolcuların araya girdiği kavganın ayrılmasından sonra sürücü polisi arayarak durumu bildirdi. Sürücü polisi ararken, kavga eden yolcu sürücüyü polisi aramaması konusunda tehdit etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da otobüste yolcular birbirine girdi VİDEO

Adıyaman’da otobüste yolcular birbirine girdi

Adıyaman’da otobüste yolcular birbirine girdi

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