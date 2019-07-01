Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

1 Özcan Deniz'e kadınlardan yoğun ilgi Şarkıcı Özcan Deniz Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konserinde Deniz'i, bin 500’e yakın genç kadın hayranı dinledi.

2 İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var Libya'daki güçlerden biri olan Halife Hafter, Türkiye'yi tehdit ederken; ülkede birden fazla güç bulunuyor.

3 Çanakkale'de 40 afet konutunun kuraları çekildi Ayvacık ilçesinde 2017 yılında meydana gelen depremde evleri hasar gören afetzedeler için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kuranın ardından afetzedeler yeni evlerine kavuştu.

4 Karadeniz'de yine sağanak etkili olacak Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 Pride nedir Pride, 28 Haziran 1969’da polisin New York’taki Stonewall Inn’e yapmış olduğu baskının ardından başlatılan direniş eylemlerinin sembolü olarak dünyanın dört bir yanında bahar ve yaz aylarında kutlanır

6 İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum 27 Haziran’da başlayan FSM Köprüsü’ndeki çalışmalara pazartesi trafiği de eklenince, İstanbullular saatlerce yolda kaldı.