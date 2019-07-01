Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet, Adıyaman'ın Petrol Mahallesi'nde çarpıştı.
27 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.