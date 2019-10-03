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Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İHA | 03.10.2019 - 01:37..
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Adıyaman’da Fatih Ç. idaresindeki 02 BL 042 plakalı otomobil, saat 00.30 sularında 3.Çevre Yolu ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Otomobil, çarpmanın etkisiyle daha sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Fatih Ç., ile otomobilde bulunan Yusuf Ö., İbrahim Ö., Hacer Ö., Sinan Ö., ve Songül Ç., yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 6 yaralı

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