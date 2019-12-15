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Adıyaman'da petrol tankında korkutan yangın

Ham petrol tankında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

İHA | 15.12.2019 - 19:37..
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Adıyaman’da  Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan ham petrol tanklarından birinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da çevre güvenliğini sağladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Petrol tankının patlama ve yanında bulunan diğer tanklara sıçrama ihtimaline karşı ekipler yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları diğer petrol tanklarına sıçramadan başarıyla sonuçlandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Ham petrol tankında korkutan yangın -1

Ham petrol tankında korkutan yangın -2

Ham petrol tankında korkutan yangın -3

Ham petrol tankında korkutan yangın -4

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