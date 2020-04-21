Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

İngiltere'de yaşanan olayda, kaybettiği eşinin fotoğrafına sarılarak uyuyan 94 yaşındaki adama bakıcıları muhteşem bir sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

7

Femur nedir

İnsan vücudunda bulunan en güçlü, en uzun ve en sağlam olan uyluk kemiğine, femur denir.