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Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

Koronavirüs nedeniyle hastanede görev yapan doktorun, küçük oğluna doğum gününde polis ekipleri pasta getirerek kutladı.

Haber Merkezi |
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Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor.

Hastanelerde mesai yapan sağlık çalışanları, ailelerine özlem duyuyor.

KÜÇÜK ÇOCUĞA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çöplü köyünde Kayseri'de görev yapan D.r. Sedat ÖZTÜRK'ün küçük oğluna polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Ekip otosuyla Öztürk ailesinin yanına giden polisler, küçük çocuğa pasta alarak yalnız bırakmadı.

Pastayı gören Ömer Ali, sürpriz karşısında çok mutlu oldu.

Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi ViDEO

Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

Adıyaman'da polislerden doktor oğluna doğum günü sürprizi

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