taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Adıyaman'da polislerden örnek davranış

Devriye görevi esnasında çöpten yiyecek toplayan akli dengesi yerinde olmayan gence yemek ısmarlamak için polis ekipleri, dakikalarca dil döküp, ısrar etti.

İHA | 05.05.2019 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman Yeni Mahalle'deki Koşu Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, çöp konteynırı içerisinde yiyecek arayan ve Şanlıurfalı olduğu öğrenilen İbrahim isimli gencin yanına gitti.

Adıyaman'da polislerden örnek davranış

Adıyaman'da polislerden örnek davranış ViDEO

YEMEK ISMARLAMAK İSTEDİLER

Uzun süredir Adıyaman’da yaşadığını ve karnını sadece çöplerden topladığı yiyecekle doyurduğunu söyleyen İbrahim’e, polis ekipleri yemek ısmarlamak ve maddi olarak yardımcı olmak istedi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen genç, polislerin teklifini geri çevirdi.

Adıyaman'da polislerden örnek davranış

DAKİKALARCA DİL DÖKTÜLER

Polis memurları, “Biz de öğle yemeğine gideceğiz, buyur gel beraber olsun. Dört kişi burada sana yardımcı olmak, seninle yemek yiyebilmek için uğraşıyoruz. Bizimle gel beraber yemek yiyelim, senden rica ediyoruz.” diyerek İbrahim’e dakikalarca dil döktü, ısrar etti.

Adıyaman'da polislerden örnek davranış

POLİSLERİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Polislerin ısrarlarını geri çeviren İbrahim, teşekkür ederek ayrıldı. İbrahim’in tekliflerini geri çevirmesine üzülen polis memurları da ekip aracına binerek, bölgeden uzaklaştı.

Adıyaman'da polislerden örnek davranış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

380
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

105
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

181
Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

409
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

191
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

87
Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

440
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir