taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8333
Euro
6.4704
Altın
1542.61
Borsa
96030.47
Gram Altın
289.339

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA | 27.08.2019 - 22:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman’ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde Değirmençayı piknik alanında kaza meydana geldi.

Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, piknik dönüşü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör sürücüsü ile yanındaki Ayşe ve Yüksel Şimşek yola savruldu.

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel Şimşek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mehmet ve Ayşe Şimşek ise Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek’in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini duyan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

240
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

223
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

548
Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

206
Sabancı Holding Yünsa hisselerini 70 milyon liraya sattı

Sabancı Holding Yünsa hisselerini 70 milyon liraya sattı

61
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

91
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir