taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.33105
Euro
6.09215
Altın
1220.56
Borsa
93941.66
Gram Altın
209.237

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Roma dönemine ait kayadan oyma mezar yapısı bulundu.

AA | 19.11.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Müze Müdürü Mehmet Alkan, ilçeye bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında rastladığı oda şeklindeki mezar yapısında incelemelerde bulundu.

Alkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük bir oda şeklindeki mezar yapısının girişinde kadın kabartması bulunduğunu, bu yönüyle de kent merkezinde yer alan Perre Antik Kenti'ndeki mezar yapılarından ayrıldığını aktardı.

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

KADIN KABARTMASI

Kabartmanın yanında da 10 satırlık yazıt yer aldığını dile getiren Alkan, "Kayaya oturur vaziyette işlenen kadın kabartması 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde. Kabartmanın yanındaki yazıtta ise 'Ebeveynleri, Hieronymos ve Laodike'nin oğlu olan ve 23 yaşında ölen, anne-baba sevgisi dolu Avidius Antiokhos'un hatırası için onurlandırdılar.' ifadesi yer alıyor." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

25
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

42
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

54
Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

25
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

81
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM