taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Adıyaman'da şehit polisin adı dağa yazıldı

Polis memuru Taha Uluçay’ın şehit düştüğü Sincik ilçesinde bir grup genç, şehidin ismini dağlara kazıdı.

İHA | 28.07.2019 - 15:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Önceki gün devriye görevi esnasında terör örgütü PKK’nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Taha Uluçay için, Sincikli gençler örnek bir davranışta bulundu.

DEV KAYALIKLARA ŞEHİDİN ADI YAZILDI

Sincikli bir grup genç, ilçenin tek giriş ve çıkışı olan Sincik Boğazı'ndaki kayalıklara sprey boyalarla Türk bayrakları çizdi. Dev kayalıklara Türk bayrakları çizerek şehidin adını da yazan gençler, daha sonra iki dağın arasında halatlar gerdirip Türk bayrakları astı. Şehidin adını dağlara yazan gençler, terör örgütü PKK’yı da lanetledi.

Adıyaman'da şehit polisin adı dağa yazıldı

"HERKESİN BAYRAĞIMIZIN GÖLGESİ ALTINDAN GEÇMESİNİ İSTEDİK"

Gençler, “İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper’e çağrımızdır, şehidimizin kanını yerde bırakmasınlar. Şehit haberini alınca bizler de arkadaşlarla Sincik Boğazı'na Türk bayrakları çizmek istedik. Unutmayalım, unutturmayalım, yaşatalım ve her zaman kalbimizde yaşasın. Şöyle en yüksek kesime bayrak astık, bayrağımızı çizdik. Sincik'e giren ve çıkan herkesin bayrağımızın gölgesi altından geçmesini istedik. Bu bizi ve Sincik halkını korku ile ümitsizliğe düşürmesin. Bilakis acımızı ve nefretimizi diri tutmaya vesile olsun. Sincikli çok şehit gördük ancak Sincik'te ilk defa şehit verdik. Bu da bizleri çok üzdü” diye konuştular.

Adıyaman'da şehit polisin adı dağa yazıldı

Adıyaman'da şehit polisin adı dağa yazıldı

Adıyaman'da şehit polisin adı dağa yazıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

597
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

191
Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

113
Bodrum beton şehre döndü

Bodrum beton şehre döndü

223
YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

89
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

46
Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir