taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6052
Euro
7.1953
Altın
1615.91
Borsa
89510.88
Gram Altın
343.374
Bitcoin
46809.67

Adıyaman’da şiddetli yağış etkili oldu

Adıyaman’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman’da şiddetli yağış etkili oldu

Adıyaman’da öğlenden sonra başlayan yağış şiddetini arttırdı.

Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur yarım saat içerisinde kenti göle çevirdi.

Metrekareye yaklaşık 60 kilogram düştü. Metrekareye düşen yağış miktarı yüksek olunca sel suyunun getirdiği taş ve toprakla rögarlar tıkandı.

Adıyaman’da şiddetli yağış etkili oldu

ŞEHİRDE ULAŞIM DURDU

Kentin birçok yerinde göletler oluştu. Yağış nedeniyle birçok yerde ulaşım durdu. Adıyaman Malatya Caddesi ile Sakarya Caddesinin birleştiği noktada göle dönen yoldan taşan sular işyerleri ve eve girdi. Vatandaşlar suyun girmemesi için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Adıyaman’da yollar göle döndü VİDEO

Vatandaşlar göle dönen yola araçların girmemesi için yola çöp konteyneri koyarak araçları yönlendirdi. Diğer taraftan Mehmet Öztürk isimli esnafın tahıl deposunu su bastı. Yaklaşık 25 ton buğday ve arpa selden nasibini aldı. Mehmet Öztürk, ayakkabılarını çıkartarak çorabıyla su içerisinde ilerledi.

Adıyaman’da şiddetli yağış etkili oldu

İlginizi Çekebilir
Kohan Varol taburcu oldu
Hasttanede koronavirüs tedavisi altında olduğunu duyuran NTV muhabiri Korhan Varol, koronayı yendi.
İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi
İzin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyeside 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki iş yeri de mühürlendi.
İyileşmiş hasta kanıyla tedavinin başlama tarihi belli oldu
Korona hastalarından alınan plazma kan ürünüyle tedavi, 10 gün sonra başlayacak.
Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak ortak düşmanın koronavirüs olduğunu belirterek milli birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı
Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı
384
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
İstanbul ve Ankara'nın korona risk haritası
87
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
426
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
839
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
1115
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi
308
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
İstanbul ve Hatay'da yardım parası kalabalığı
267
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir