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Adıyaman'da sinir krizi geçiren genç kendine zarar verdi

U.C. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek kendini yaraladı.

İHA | 06.10.2019 - 14:18..
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Yeni Mahalle Cem Evi yakınlarında ikamet eden U.C. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Akrabası C.C. genci sakinleştirmeye çalıştı.

KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Kendisini sakinleştirmeye çalışan C.C’ye saldırarak darbedip yaralayan şahıs, daha sonra ikamet içerisinde kendisine zarar vererek kendisini de yaraladı.

Adıyaman'da sinir krizi geçiren genç kendine zarar verdi

AMBULANSA ALINDI

Yaralı C.C.'ye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. U.C. de olay yerine gelen polis ekiplerince alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa alındı.

Her iki yaralı tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da sinir krizi geçiren genç kendine zarar verdi

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