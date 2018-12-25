A.Ü. isimli şahıs, Mehmet Akif Mahallesi 2114 Sokak’ta takip ettiği evli ve 2 çocuk annesi olan H.D.’ye sözlü tacizde bulundu. Kadının kendisine evli olmasını söylemesine ve tepki göstermesine aldırış etmeyen şahıs, ısrar etmeye devam edince evli kadın, çığlık atmaya başlayarak yardım istedi.

TACİZCİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Durumu fark eden mahalle sakinleri ile yoldan geçen vatandaşlar, A.Ü.’yü yakalayarak tekme, tokat dövdü. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen H.D. isimli kadının eşi M.D. de mahalleli ile birlikte şahsı dövdü. Darp neticesi yaralanan A.Ü., kaçmaya yeltenince vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirerek A.Ü.’yü gözaltına aldı.

Yaralı A.Ü., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs hastanede tedavi altına alınırken mahalle sakinleri ile karı-koca olan H.D. ile M.D., şahıstan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da tacizciyi tekme tokat dövdüler VİDEO

