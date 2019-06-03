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Adıyaman’da takla atan araçta iki kişi yaralandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

İHA | 03.06.2019 - 13:56..
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Adıyaman-Malatya karayolunda gerçekleşen kazada, araç sürücüsü Mehmet Ali Üstün ile araçta bulunan Mehmet Sait Üstün yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Mehmet Ali Üstün idaresindeki 35 BUM 59 plakalı hafi ticari araç, Adıyaman- Malatya karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Üstün ile araçta bulunan Mehmet Sait Üstün yaralandı.

Adıyaman’da takla atan araçta iki kişi yaralandı

2 YARALININ DA DURUMU İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da takla atan araçta iki kişi yaralandı

Adıyaman’da takla atan araçta iki kişi yaralandı

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