taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7979
Euro
6.372
Altın
1504.8
Borsa
102358.96
Gram Altın
280.732
Bitcoin
47625.88

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

İHA | 08.10.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Arif Polat idaresindeki otomobil, Adıyaman Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü.

EKİPLER, İLK YARDIMDA BULUNDU

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat’ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu.

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

386
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

194
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

283
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

147
Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

504
FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

229
İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir