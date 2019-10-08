Adıyaman'da takla atan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Arif Polat idaresindeki otomobil, Adıyaman Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü.

EKİPLER, İLK YARDIMDA BULUNDU

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat’ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.













