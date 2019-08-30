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Adıyaman'da tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın

Bir markette el çabukluğu yöntemiyle 100 lira çalan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA | 30.08.2019 - 19:13..
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Adıyaman'ın merkezindeki Ulucami Mahallesi'nde, markete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın bir koli yumurta alarak kasada duran işyeri sahibi M.A’ya, 200 lira verdi.

PARAYI GERİ İSTEDİ

Yumurtayı ve para üstünü alan kadın paranın eksik olduğunu söyledi. İşyeri sahibi, daha sonra para üstünü tekrar saymak için istedi.

Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine  gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 100 lira koyarak, kalan parayı verdi. İşyeri sahibi ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 lirayı geri alarak, marketten ayrıldı.

Adıyaman'da tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın VİDEO

100 LİRANIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ

Şüpheli kadın işyerinden ayrıldıktan sonra M.A., 100 liranın eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis markette bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Polis parayı 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığı belirlenen şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın

Adıyaman'da tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın

Adıyaman'da tırnakçılık yöntemiyle para çalan kadın

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