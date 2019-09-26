Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Burunçayır köyü çıkışında kaza meydana geldi...

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ali Ekber Emeröz idaresindeki 44 AU 005 plakalı hafif ticari araç ile köy yolundan çıkan Mustafa Türkmen idaresindeki 08 AR 287 plakalı otomobil çarpıştı.

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1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada sürücüler Ali Ekber Emeröz ve Mustafa Türkmen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güldane Türkmen (50) ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Güldane Türkmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



