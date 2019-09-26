taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6731
Euro
6.2194
Altın
1506.55
Borsa
102618.41
Gram Altın
274.847
Bitcoin
48491.37

Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA | 26.09.2019 - 02:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Burunçayır köyü çıkışında kaza meydana geldi...

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ali Ekber Emeröz idaresindeki 44 AU 005 plakalı hafif ticari araç ile köy yolundan çıkan Mustafa Türkmen idaresindeki 08 AR 287 plakalı otomobil çarpıştı.

Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada sürücüler Ali Ekber Emeröz ve Mustafa Türkmen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güldane Türkmen (50) ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Güldane Türkmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

67
Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

8
Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

Adana'da polis ekipleri 15 göçmen yakalandı.

10
Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

2
Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü

Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü

0
İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

3
Alanya’da 14 yaşındaki kayıp Hatice’den iyi haber geldi

Alanya’da 14 yaşındaki kayıp Hatice’den iyi haber geldi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir