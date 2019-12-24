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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor.

İHA | 24.12.2019 - 12:36..
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Adiyaman'ın Besni ilçesinde, Yusuf Aktaş yönetimindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Aktaş ile araçta bulunan Mustafa, Muhammed, Medine ve Hatice Ataş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Ataş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Ataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

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