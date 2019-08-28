Adıyaman'da traktör dereye yuvarlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaza meydana geldi.

Mehmet Şimşek idaresindeki 02 DC 135 plakalı traktör, köy yakınlarında freninin boşalması nedeniyle geri geri giderek dereye yuvarlandı. Yaşanılan kazada traktöre bağlı olan römork altında kalan Yüksel Şimşek (52), olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken sürücü Mehmet Şimşek ile traktörde bulunan Elif Şimşek ve Ayşe Kızıldağ yaralandı.

CENAZEYİ AFAD ÇIKARDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Römork altında kalan Yüksel Şimşek’in cenazesi olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Şimşek’in cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.









