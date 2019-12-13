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Adıyaman'da tren kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gölbaşı ilçesinde tren rayları üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı.

İHA | 13.12.2019 - 15:34..
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi’nde ikamet eden Hilal Bulu (32) ile kızı D.B. (5) tren garı içerisinde rayların arasından garın karşısına geçmek istedi.

ANNE İLE KIZINA ÇARPTI

Bu sırada manevra yapan makinist Abdulvahap U. idaresindeki lokomotif, anne ile kızına çarptı. Ağır yaralanan anne ile kızı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tren raylarında feci kaza: 1 ölü -3

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan anne Hilal Bulu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tren raylarında feci kaza: 1 ölü -1

Tren raylarında feci kaza: 1 ölü -2


Tren raylarında feci kaza: 1 ölü -4

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