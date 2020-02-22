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Adıyaman'da yardım derneği adı altında dolandırıcılık

Adıyaman merkezli 22 ilde faaliyet gösteren bir yardım derneğinde yöneticiler, yardım paralarını zimmetlerine geçirdi. Düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

DHA | 22.02.2020 - 18:04..
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' yöneticilerinin, vatandaşlardan, makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Adıyaman'da yardım derneği adı altında dolandırıcılık

22 İLDE 49 GÖZALTI

Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.

Adıyaman'da yardım derneği adı altında dolandırıcılık

10 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

DERNEK BAŞKANI SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı.

Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi. Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adıyaman'da yardım derneği adı altında dolandırıcılık

21 KİŞİ ARANIYOR

21 şüphelinin ise polis tarafından arandığı bildirildi.

Adıyaman'da yardım derneği adı altında dolandırıcılık

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