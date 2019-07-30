Adıyaman'da yol kenarındaki anne ve çocuklarına çarptı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Oğuz Tütün idaresindeki otomobil, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyü girişinde yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk, Azra Tutuk ve Ayaz Eren Tutuk'a çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Anne ve iki çocuğuna çarpan otomobil, daha sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada İlkay Tutuk, Azra Tutuk, Ayaz Eren Tutuk ile otomobil sürücüsü Oğuz Tütün ve otomobilde bulunan Canan Tütün ile Musab Hamza Tütün yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.