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Adıyaman'da yola fırlayan ata araç çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da aniden yola fırlayan ata otomobil çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, at da telef oldu.

DHA | 27.01.2020 - 08:02..
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI, AT ÖLDÜ

Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yola fırlayan ata araç çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da yola fırlayan ata araç çarptı: 2 yaralı

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