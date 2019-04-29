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Adıyaman’daki pide fırınında fare görüntülendi

Pide fırınında vatandaşlar tarafından görüntülenen fare mide bulandırdı.

İHA | 29.04.2019 - 12:10..
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Adıyaman Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında sürekli fareler gören vatandaşlar akşam saatlerinde fırının dış kısmından fırının içerisini görüntüledi.

FIRIN İÇERİSİNDE CİRİT ATAN FARE

Vatandaşların cep telefonu kameralarına fırın içerisinde bulunan farenin cirit attığı görüntülendi. Fırın içerisindeki ekmek yapım yerlerinde dolanan ve tezgahta bırakılan unların içerisinde gezen fare mide bulandırdı.

Pide fırınında mide bulandıran görüntü

VATANDAŞ YARDIM BEKLİYOR

İnsan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığını ortaya çıkaran görüntüler sonrasında vatandaşlar yetkilerden konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını istedi.

Adıyaman’daki pide fırınında fare görüntülendi

Adıyaman’daki pide fırınında fare görüntülendi

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