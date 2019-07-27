taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Adıyaman'daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu

Adıyaman'da devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 27.07.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçe merkezinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 31 yaşındaki Taha Uluçay, ağır yaralandı.

Adıyaman'daki saldırıda yaralanan polis şehit oldu

BUGÜN ŞEHİT OLDU

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin Sincik ve kırsalında yürüttüğü operasyonların sürdüğü belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

10
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

104
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

26
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

40
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

31
İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

İtalya'da göçmen kurtaran sahil güvenlik gemisine yasak

53
Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir