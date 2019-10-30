Adıyaman'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın Şahin idaresindeki otomobil ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tetirli Köyü'nden Yukarı Söğütlü Köyü'ne doğru seyir halindeydi.

1'İ AĞIR OLMAK ÜZERE 6 KİŞİ YARALANDI

Aydın Şahin, karşı yönde gelmekte olan Kadir Çakallı idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacı Kara Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.