taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59435
Euro
6.2899
Altın
1293.495
Borsa
98336.85
Gram Altın
232.843

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi

Sincik ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Mehmet Buz kesin olmayan sonuçlara göre bin 51 oy ile kazandı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 22:53..
  1. Haberler
  2. Yerel Seçim
Whatsapp ile paylaş

31 Mart Yerel Seçimlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bağımsız aday Mehmet Buz ile AK Partili aday Mehmet Korkut arasında büyük çekişme yaşandı. Buz bin 51 oy alırken, AK Partili Korkut bin 41 oy aldı. AK Parti’nin itirazı üzerine tekrar yapılan sayımlarda ve Mehmet Korkut, 48 oyla öne geçerek kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi

"OYLAR YANLIŞ YERE BASILDI"

AK Parti Sincik Belediye Başkan adayı Korkut, oy pusulasında bağımsız adaya ayrılan alanda tercih mühürlerinin yanlış yere basıldığı bilgisini aldıklarını ve itiraz ettiklerini söyledi. Korkut, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı olarak Sincik belediye başkanlığına aday oldum. Yapılan seçimlerde 1041 oy aldım. 1050 oyda bağımsız aday aldı. Geçici sonuçlara göre ancak seçim günü sandık görevlilerimizin yaptıkları tespitlere göre oy pusulasında bağımsız adaya ayrılan alan dışında mühürlerin basıldığı bilgisini aldık ve itiraz ettik. Bunlar İlçe Seçim Kurulu tarafından geçerli sayıldı ancak biz seçim kuruluna itirazımızı yeniledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2004/743 sayılı kararına istinaden o alanın bağımsız adaya ait olamadığını belirterek 58 tane bu çeşit pusulayı geçersiz saymıştır. Dolayısıyla 48 oyla AK Parti adayı olarak Sincik'te şu anda seçimin galibi durumundayız. Mazbata konusunda yasal işlemleri takip etmek lazım. İnşallah ilerleyen günlerde netleşecek" dedi.

 

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde başkanlık el değiştirdi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili Sayan: Belediyenin kapılarını söküyoruz

AK Partili Sayan: Belediyenin kapılarını söküyoruz

220
İtirazların ardından düzeltilen oyların sayısı açıklandı

İtirazların ardından düzeltilen oyların sayısı açıklandı

419
CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

520
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

185
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

195
Harita paylaşan İsrailli akademisyene yanıt

Harita paylaşan İsrailli akademisyene yanıt

222
Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Komünist Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir