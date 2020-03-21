Adıyamanlı amcaların salıncak keyfi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra, yetkililer yüksek risk altındaki yaşlı ve kronik hastalara ‘evinizde kalın’ uyarıları yaptı.
Bütün uyarılara rağmen, risk grubundaki yaşlılar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Adıyaman’da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.
Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi VİDEO
SALINCAKTA SALLANIP TAHTEREVALLİYE BİNDİLER
Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2’si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi.
Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı şahıs, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı.
Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.