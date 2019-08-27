taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8138
Euro
6.4534
Altın
1531.44
Borsa
96808.42
Gram Altın
286.311

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Sıcaktan bunalan bir grup genç, kendi aralarında topladıkları parayla iş makinesi kiraladı. Akarsu yatağına doğal havuz yaptıran gençler, serin suyun keyfini çıkardı.

DHA | 27.08.2019 - 16:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı.

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

MAKİNE İLE DERİNLİK KAZANDIRDILAR

Akarsu yatağındaki alanı iş makinesi ile kazdırarak derinlik sağlayan gençler, daha sonra burada biriken suya girip, serinledi. Havuza girerek serinleyen gençlerden Oktay Bayram sıcak hava nedeni ile böyle bir fikir ortaya attıklarını söyledi.

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı İZLE

"HALİMİZDEN MEMNUNUZ"

Bayram, "Hava çok sıcak. Bu nedenle arkadaşlar arasında para topladık ve bu havuzu yaptık. Şu anda herkes memnun, arada gelip yüzüyoruz. Serinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka havuzlara gitsek, bu kadar serin ve eğlenceli olmazdı. Halimizden memnunuz." dedi.

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

219
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

470
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

182
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

77
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

102
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir