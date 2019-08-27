Adıyamanlı gençler serinlemek için havuz yaptırdı

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı.

MAKİNE İLE DERİNLİK KAZANDIRDILAR

Akarsu yatağındaki alanı iş makinesi ile kazdırarak derinlik sağlayan gençler, daha sonra burada biriken suya girip, serinledi. Havuza girerek serinleyen gençlerden Oktay Bayram sıcak hava nedeni ile böyle bir fikir ortaya attıklarını söyledi.

Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı İZLE

"HALİMİZDEN MEMNUNUZ"

Bayram, "Hava çok sıcak. Bu nedenle arkadaşlar arasında para topladık ve bu havuzu yaptık. Şu anda herkes memnun, arada gelip yüzüyoruz. Serinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka havuzlara gitsek, bu kadar serin ve eğlenceli olmazdı. Halimizden memnunuz." dedi.