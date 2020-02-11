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Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'dan gelen dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu öne sürdü.

DHA | 11.02.2020 - 08:54..
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Adıyaman'ın Tut ilçesinin en büyük gelir konumundaki tescilli dut pekmezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın virüsten korunmak için her gün içtiğini söylemesinin ardından gündeme geldi.

Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu söyleyerek, sahip çıktı.

"ERDOĞAN'A ADIYAMAN PEKMEZİ VERDİLER"

Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezini verdiklerini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Bizim burada olan dut pekmezi, Erzuru'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler. Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir." dedi.

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı ViDEO

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

"ADINI TUT İLÇESİNDEN ALDI"

Adını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor." diye konuştu.

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

"DUT SOĞUKTA YETİŞMEZ"

Erzurum'da dut değil hayvancılığın yaygın olduğunu anımsatan Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Babar da, "Erzurum'da hayvancılık vardır dut Erzurum'da yetişmez soğukta hiç yetişmez. Adıyaman sıcaktır. Dut sıcakta yetişir." diye konuştu.

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dut pekmezi tavsiyesi

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

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