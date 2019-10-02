Adliye binası icra dosyalarının yükünü kaldıramadı

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1 Altunizade metrobüs durağında yoğunluk sürüyor Altunizade metrobüs durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi. Vatandaşlar, durakta beklerken gelen yetkililere sitem etti.

2 Zidane: Galatasaray maçlarına odaklandık Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşmada 1 puan toplayan Real Madrid'de gözler Galatasaray'la oynanacak maçlara çevrildi.

3 Anıl Altan'dan duygusal mesaj Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan ikiz kızlarının fotoğrafını duygusal bir notla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

4 Taksim'de sokak köpeği yüzünden kan aktı Taksim’de evsiz üç genç arasında sokak köpeği yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi ayağından bıçaklandı.

5 Rusya'nın Suriyelilere layık gördüğü yardım Beşar Esad'ın yanında yer alan Rusya, Suriyelilere yarım kilo pirinç, 250 gram un dağıtıyor.

6 Çöpe atılmış bebeği köpekler parçalamadan yetiştiler Adana’daki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin annesi ve ailesi polis tarafından gözaltına alındı.