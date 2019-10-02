Adalet Bakanlığı kirada olduğu adliye binaları yerine kendi mülkündeki binalara taşınıyor.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin İstanbul Yolu'ndaki yeni binası hizmete başlayınca küçük binalarda hizmet veren mahkemeler de devletin kendine ait binalara taşınmaya başladı.
Bursa’da Bölge Adliye Mahkemesi’nin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan yere İcra Müdürlükleri'nin taşınmasına karar verildi.
Uluyol’daki binada bulunan 20 tane icra müdürlükleri dosyalarını tek tek topladı.
Ardından dosyalar kamyonlarla, Merinos’taki Bölge Adliye Mahkemesi'nden boşalan binaya taşınmaya başlandı.
İCRA DOSYALARI GETİRİLDİ, KOLONLAR PATLADI
Merinos’taki prefabrik adliye daha 3 icra müdürlüğünün tonlarca ağırlıktaki dosyalarına dayanamadı.
Bunun üzerine prefabrik adliyede çatlaklar, kolonlarında sıkıntı ve duvarlarında patlama olunca taşınmaktan vazgeçildi.
Adliye binası icra dosyalarının yükünü kaldıramadı ViDEO
GERİ GÖTÜRDÜLER
Merinos’taki binada çökme riski oluşunca taşınan dosyalar yeniden Uluyol’a geri getirildi.
İcra Müdürlüklerinin taşınma sıkıntısı, binlerce hacizli dosyanın işleminin de ertelenmesine ve mağduriyetlere yol açtı.