Adliye girişinde bin 388 kesici ve delici alet yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adliye binasında güvenlik güçlerinin kontrolü devam ediyor.

Son bir yıldaki kontrollerde 426'sı bıçak, 152'si makas, 738'i neşter-jilet ve 67'si çeşitli cisimler olmak üzere farklı ebatlarda bin 383 kesici ve delici alet ile 5 biber gazı spreyi ele geçirildi.

BİN 259 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adliye girişinde 1 Ocak 2018'den bu yana 620 bin 363 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.







