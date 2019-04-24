Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki taraf, Bursa Adliyes'ndeki duruşmada denk geldi.
BIÇAKLA YARALADI
Duruşma sonrası adliye çıkışında tartışmaya başlayan C.A. ve G.N., kavgaya tutuştu. C.A. kavga sırasında bıçakla G.N.'yi hafif şekilde yaralarken, belinden çıkardığı kemerle de darbetti.
Bursa'da adliye önünde kavga çıktı İZLE
GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada, güven timleri olaya müdahale etti. Yaralı G.N. ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, şüpheli G.N. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.