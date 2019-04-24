Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı

1 Küçükçekmece'deki cinsel istismara Bakanlık el attı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin takipçisi olacağız." denildi.

2 Pogba, Real Madrid yolunda Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba, Real Madrid'e gitmek istediğini açıkladı.

3 The Independent Maçoğlu'nu örnek gösterdi Fatih Mehmet Maçoğlu, Venezuela ve Küba gibi ülkelerdeki örnek modelleri Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

4 Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülere uygulanan ceza puanlarıyla sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri, sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

5 Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzurumlular, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi.

6 Vücuduna uygun yaşa: Rutinini Değiştir Hayatın Değişsin Günlük programınızı yaparken kronobiyolojinizi hiç hesaba kattınız mı? Rutininizi değiştirecek bu eğitime hazır olun…